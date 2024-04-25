Еще одного фигуранта по делу экс-замминистра обороны РФ отправили под стражу

Басманный райсуд столицы удовлетворил ходатайство в отношении бизнесмена Александра Фомина, который проходит по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток — до 23 июня этого года, сообщает пресс-служба суда.

Фомин обвиняется в преступлении по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

По информации следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, в составе организованной группы оказал замминистра, его другу Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера. В частности, они были освобождены от обязанности платить за товары, работы и услуги, которые связаны с ремонтом и реконструкцией зданий.

Также Фомин и иные лица способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере. Взятку дали в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.

По данным SHOT, Фомин является совладельцем стройкомпании «Олимпситистрой» и отеля «Бригантина» в Калужской области.

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля на своем рабочем месте. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд арестовал Иванова на 2 месяца. Он свою вину в преступлении не признает.

С 2016 года Иванов был на посту замглавы Минобороны РФ. Он занимался вопросами строительства и капремонта объектов. 24 апреля его отстранили от исполнения обязанностей.