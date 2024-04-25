Минфин обсудит с бизнесом донастройку налоговой системы в России
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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в готовящейся налоговой реформе главной целью является создание благоприятных условий для инвестиций компаний, это и будут обсуждать в мае с бизнесом, пишет ТАСС.
«Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить их с бизнесом, с парламентом с тем, чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять их в весеннюю сессию», — сказал министр.
По планам, механизм инвестиционного налогового вычета будут использовать шире, чем его применяют в настоящее время. Правительство намерено определить ключевые отрасли экономики, чтобы создать дополнительный стимул для бизнеса инвестировать именно в них.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что налоговая система должна сокращать неравенство. Для развития страны также важно обеспечить поступления в бюджет, которые будут тратить на решение общенациональных вопросов.