Граждане Украины пытаются покинуть страну через Молдавию

Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что жители Украины покидают страну через транзитную дорогу в Одесской области. Ее проложили через село Паланка в Молдавии, сообщает РИА Новости.

Граждане бросают авто на трассе. По словам Демченко, дорога Маяки — Удобное проходит через территорию Молдавии. Въезд и выезд с транзитной дороги контролируют пограничники, однако часто люди используют ее, чтобы незаконно уехать из страны.

«Кто-то прячется в транспортном средстве, кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии», - добавил он.

Также представитель госпогранслужбы добавил, что они делают все, чтобы оказать противодействие подобным попыткам, и сотрудничают с коллегами из Молдавии.