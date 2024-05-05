Кредиторы Украины потребуют выплат по госдолгу впервые с 2022 года
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Частные кредиторы Украины впервые с 2022 года потребовали возобновить выплаты суммой 500 млн долларов годовых, сообщает РБК.
В начале специальной военной операции кредиторы приостановили выплаты по госдолгу, однако с 2025 года Киев снова будет получать проценты.
Некоторые держатели облигаций уже обсудили эти планы с руководством Украины. Киев намерен привлечь к работе власти США.
Однако в данном вопросе США и союзники беспокоятся, что их помощь окажутся у держателей облигаций. Сами страны предоставили Украине долговые каникулы до 2027 года на сумму 4 млрд долларов.
Но теперь проценты могут взыскать раньше. Украина может объявить дефолт уже в августе.