Кредиторы Украины потребуют выплат по госдолгу впервые с 2022 года

В начале специальной военной операции кредиторы приостановили выплаты по госдолгу, однако с 2025 года Киев снова будет получать проценты.

Некоторые держатели облигаций уже обсудили эти планы с руководством Украины. Киев намерен привлечь к работе власти США.

Однако в данном вопросе США и союзники беспокоятся, что их помощь окажутся у держателей облигаций. Сами страны предоставили Украине долговые каникулы до 2027 года на сумму 4 млрд долларов.

Но теперь проценты могут взыскать раньше. Украина может объявить дефолт уже в августе.