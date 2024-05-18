Священник упрекнул белгородцев в «недостаточных молитвах» при обстрелах ВСУ

В Белгородской и Старооскольской епархии раскритиковали протоиерея Андрея Ткачева, обвинившего белгородцев в отсутствии «молитвенного ажиотажа» во время обстрелов украинской стороной, сообщает «Подъем» .

Ранее протоиерей и ведущий телеканала «Царьград» Андрей Ткачев обвинил жителей Белгорода в недостаточно усердных молитвах под обстрелами ВСУ. Он подчеркнул, что белгородцы должны «с утра до вечера молиться заступнику города Иоасафу Белгородскому».

В Белгородской и Старооскольской епархии отметили, что священнику «надо бы чувствовать меру ответственности за свои слова». В настоящее время, когда происходит общее событие для России, митрополия максимально близка с белгородцами.

Помимо этого, в епархии выразили опасения, что слова Ткачева могут оказать негативное влияние на его аудиторию.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников с украинской стороны.