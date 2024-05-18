сегодня в 19:05

Автор Telegram-канала «Китайский свяZноj» Руслан Карманов считает, что российский президент Владимир Путин сверхпоказательно «хоронит» швейцарский формат саммита по Украине, сообщает «Царьград» .

Продвигаемая организаторами идея саммита, который пройдет 15–16 июня, является для России неприемлемой, так как Запад намерен продавливать нежизнеспособную «формулу мира» украинского президента Владимир Зеленского, которая не учитывает интересы Москвы.

По словам Путина, Россия будет следить за швейцарским саммитом по Украине, однако Кремль не намерен обсуждать «с центра поля» неизвестные идеи урегулирование конфликта. Западная «формула мира» основана «на хотелках» и попытке навязать РФ ультиматум.

Глава государства подчеркнул, что саммит является очередной провальной попыткой Запада, как и попытка победить России на поле боя.

Автор статьи отметил, что на саммите не будет легитимных лиц для реальных переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. В ближайшие дни Зеленский и назначенные им люди станут нелегитимны.

Карманов добавил, что планы Зеленского продолжают рушиться, однако киевский режим возлагает большие надежды на предстоящий форум.