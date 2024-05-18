Гоночная машина протаранила толпу зрителей на ралли в Ленобласти

Гоночная машина влетела в толпу зрителей на «Кубке Ленобласти по ралли», один человек скончался, сообщает Mash.

Трагедия произошла в районе поселка Мельниково Приозерского района.

Люди стояли за лентой, но авто занесло на повороте. На месте ЧП приехала реанимация.

Двух человек увезли в больницу, один из них позже умер. У 49-летнего мужчины были множественные переломы. Гонку остановили, водитель не пострадал.