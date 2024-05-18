Гоночная машина протаранила толпу зрителей на ралли в Ленобласти
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Гоночная машина влетела в толпу зрителей на «Кубке Ленобласти по ралли», один человек скончался, сообщает Mash.
Трагедия произошла в районе поселка Мельниково Приозерского района.
Люди стояли за лентой, но авто занесло на повороте. На месте ЧП приехала реанимация.
Двух человек увезли в больницу, один из них позже умер. У 49-летнего мужчины были множественные переломы. Гонку остановили, водитель не пострадал.