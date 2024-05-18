Аналитики китайского издания Sohu считают, что глава российского государства Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Лондона о праве наносить удары по территории РФ британским оружием, сообщает Общественная Служба Новостей .

14 мая министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон дал Киеву разрешение на атаки по полуострову Крым, так как считает его частью Украины. Также ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины бить по территории РФ английским оружием.

Китайские аналитики отметили, что Путин приказал провести учения с применением нестратегических ядерных сил, а также принял на вооружение баллистической ракеты «Булава».

Кроме того, в МИД РФ был вызван британский посол Найджел Кейси, которому выразили решительный протест из-за слов Кэмерона и предупредили о возможных ответных ударах по британским военным объектам и технике.

Из материала следует, что действия российского лидера подтверждает серьезность намерений Москвы.