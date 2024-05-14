Глава британского Минобороны: Лондон разрешил Киеву атаковать Крым его оружием
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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон дал Киеву разрешение на атаки по полуострову Крым, так как считает его частью Украины. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым», — сказал Шаппс.
Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины бить по территории РФ английским оружием.
После этого посла страны в России Найджела Кейси вызвали в МИД. Ему выразили решительный протест из-за слов Кэмерона, а также дипломата предупредили, что Россия может ответить ударами по британским военным объектам и технике.