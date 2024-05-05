Москвичей предупредили о сильном ветре в городе 5 мая

В столице 5 мая прогнозируют сильный ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду. Предупреждение продлится до 18:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Жителям необходимо быть внимательными и осторожными. Водителям нужно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а на улице важно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

При необходимости москвичи и гости столицы могут обратиться по телефонам «101» или «112». Помимо этого, работает единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье на Пасху переменную облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов.