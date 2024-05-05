Диверсант, который связан с терактом в «Крокусе», бежал из РФ после мобилизации

Ликвидированный предполагаемый фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Николай Сурнов покинул РФ после того, как в 2022 году была объявлена частичная мобилизация. До этого он руководил гаражным кооперативом «Стрела-2» в подмосковном Королеве, сообщает РИА Новости .

По словам знакомого Сурнова, он свыше 10 лет владел гаражом в кооперативе. Там он ремонтировал машины. В стране его не было уже два года

«Я не помню (когда он уехал — ред.), он там был, потом исчез. Говорили, уехал куда-то в Литву». знакомый Сурнова, владелец соседнего гаража

Также о том, что фигурант дела в Литве, сообщали и в ФСБ. Мужчина работал механиком, специализировался на японских автомобилях.

Ранее СМИ писали, что Николай С. находился в подмосковном Чехове. Его пытались задержать, однако сообщалось, что в ходе полицейской погони и стрельбы злоумышленнику удалось скрыться.