сегодня в 17:04

Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в РФ

Европейский парламент (ЕП) принял антироссийскую резолюцию, согласно которой прошедшие в марте выборы президента РФ являлись якобы недемократическими. Прямая трансляция пленарной сессии в Страсбурге велась на сайте ЕП.

За антироссийскую резолюцию отдали свой голос 493 депутата, против проголосовали 11, воздержались — 18.

Согласно документу, на выборах президента России якобы отсутствовали альтернативные кандидаты. Также в ЕП назвали незаконным проведение голосования в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье.

Депутаты призвали страны Европейского союза и мировое сообщество не признавать легитимными результаты выборов главы государства в РФ, а также ограничить отношения с Кремлем лишь вопросами регионального мира, гуманитарной проблематики и прав человека.

При этом резолюция ЕК не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер для Евросоюза.

Выборы президента в России состоялись с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На 2 месте расположился Николай Харитонов (КПРФ) с результатом 4,31%, за ним следует Владислав Даванков («Новые люди») с 3,85%. Четвертое место, получив 3,20% голосов, занял Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Путин вступит в должность 7 мая 2024 года. Церемония инаугурации состоится в Большом Кремлевском дворце Кремля.