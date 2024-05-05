Захарова: РФ ответит на враждебные действия прибалтов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что РФ ответит на враждебные действия Прибалтики ассиметричными мерами в транзитной и экономической сферах, сообщает РИА Новости.
«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах».
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
По словам Захаровой, ответные шаги, куда вошли переориентация грузопотоков на северо-западные порты России, имели негативные последствия для экономики прибалтийских республик. Россия продолжит использовать дипломатические меры воздействия на прибалтийские страны.
Также представитель МИД отметила, что разрыв дипломатических отношений является крайне нежелательным.