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Захарова: РФ ответит на враждебные действия прибалтов

Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что РФ ответит на враждебные действия Прибалтики ассиметричными мерами в транзитной и экономической сферах, сообщает РИА Новости.

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах».

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России

По словам Захаровой, ответные шаги, куда вошли переориентация грузопотоков на северо-западные порты России, имели негативные последствия для экономики прибалтийских республик. Россия продолжит использовать дипломатические меры воздействия на прибалтийские страны.

Также представитель МИД отметила, что разрыв дипломатических отношений является крайне нежелательным.