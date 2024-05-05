Москвичей пригласили принять участие в фестивале «Пасхальный дар»

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Москвичи и гости столицы в дни праздника могут принять участие в фестивале «Пасхальный дар».Его проведут на городских площадках и территориях возле храмов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Жители могут помочь нуждающимся и поддержать участников СВО. Мэр города поздравил с праздником и пожелал благополучия и всего самого наилучшего.

Российский президент Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись подарками на Пасху.

Глава государства прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя около полуночи.