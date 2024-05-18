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Кирби: Вашингтон не содействует ударам ВСУ по территориям РФ

Американская сторона не содействует и не поощряет атаки Киева по российским территориям, ответил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на вопрос РИА Новости .

Журналисты попросили прокомментировать последние налеты украинских БПЛА на регионы РФ и, в частности, атаку на Туапсе, где загорелся НПЗ.

«Мы не поощряем атаки по российской территории и не содействуем им», — ответил Кирби.

Ранее издание WSJ сообщило, что Киев попросил Вашингтон снять ограничение на использование оружия, которые США передают Украине, для ударов по российским территориям.