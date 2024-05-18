Кирби: Вашингтон не содействует ударам ВСУ по территориям РФ
Американская сторона не содействует и не поощряет атаки Киева по российским территориям, ответил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на вопрос РИА Новости.
Журналисты попросили прокомментировать последние налеты украинских БПЛА на регионы РФ и, в частности, атаку на Туапсе, где загорелся НПЗ.
«Мы не поощряем атаки по российской территории и не содействуем им», — ответил Кирби.
Ранее издание WSJ сообщило, что Киев попросил Вашингтон снять ограничение на использование оружия, которые США передают Украине, для ударов по российским территориям.