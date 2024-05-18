Вильфанд предупредил о заморозках в 20 регионах России

Заморозки на выходных ожидаются в более чем 20 регионах Приволжского, Сибирского, Уральского и Южного федеральных округов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС .

«Вся восточная и юго-западная часть европейской России (находится — ред) под влиянием холодных воздушных масс с севера», — пояснил метеоролог.

В десяти регионах Приволжского округа ночные температуры могут опуститься до минус пяти градусов. При этом днем столбики термометров поднимутся до 17 градусов.

«Такой длительный период интенсивной холодной погоды, только в середине следующей недели начнут отступать заморозки», — добавил Вильфанд.

Также до минус трех ожидается в ЯНАО, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Легкие заморозки, до минус двух градусов, опустятся на Кемеровскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Минус один будет в Крыму и в Ростовском регионе.