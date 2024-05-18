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Разработчик: дроны Supercam S350M стали более устойчивы к средствам РЭБ ВСУ

Модернизированные российские дроны Supercam S350M стали устойчивее к средствами радиоэлектронного противодействия противника, пишет ТАСС со ссылкой на представителя группы компаний «Беспилотные системы».

Отмечается, что обновленные беспилотники также имеют сниженный вес и увеличенное на 20% время полета.

«Кроме того, изображение, получаемое с камер, стало еще более четким и неискаженным вибрациями, то есть улучшена работа оптико-электронных систем в части гирокомпенсации», — пояснили в организации.

Модель S350M назвали флагманом среди подобных систем в РФ. В зоне спецоперации эти БПЛА выполняют функции разведки и наведения.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что на сегодняшний день Supercam S350M является одним из флагманов среди беспилотных авиационных систем.

«S350 уже зарекомендовал себя в войсках, но условия реальных боевых действий и новые системы противодействия БПЛА, которые появляются у противника, требуют постоянного обновления характеристик, поэтому мы проводим модернизацию этих комплексов и повышаем их помехоустойчивость», — пояснил представитель «Беспилотных систем».