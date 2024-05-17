БПЛА «Стрела» для ударов по ВСУ в глубине фронта создали в России

Новый БПЛА-камикадзе «Стрела» разработали в России для нанесения ударов по противнику в глубине фронта, пишет ТАСС со ссылкой на НПО «Стрела».

Отмечается, что беспилотник самолетного типа уже был апробирован в зоне СВО. Он успешно поразил вражеский объект на расстоянии 24 км.

«У „Стрелы“ есть ряд наработок, позволяющих преодолевать средства радиоэлектронной борьбы противника. Также БПЛА самолетного типа имеет возможность пролетать расстояния куда большие, чем FPV-квадрокоптеры. Самолет можно запускать в тылу, в удалении от линии боевого соприкосновения, что обеспечивает большую безопасность боевому расчету и возможность пролетать вглубь обороны противника», — пояснили в организации.

Главными качествами нового БПЛА является малый вес, складная конструкция и простота эксплуатации. Изделие весит около 7 кг в готовом к применению виде. При небольшой массе боезапаса конструкция может весить около 1,5 кг.

«Боец может подняться на крышу разрушенного здания и запустить аппарат с руки без катапульты. С применением катапульты самолет может нести полезную нагрузку до 3 кг», — добавили в НПО.

Также дрон можно применять в качестве разведчика. Он способен находиться в воздухе до полутора часов.