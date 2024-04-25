сегодня в 17:07

Более 7 млн затрат на маркетплейсы компенсировал бизнес Подмосковья в 2024 г

Предприниматели Подмосковья получили субсидии при выходе на маркетплейсы, которые позволят возместить расходы, связанные с развитием бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что подать заявку на получение субсидий при выходе на маркетплейсы субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые могут в течение года.

«На данный момент определены первые получатели такой поддержки, ими стали 29 предпринимателей, 2 из которых работают в статусе самозанятых. Суммарный размер поддержки составил свыше 7,3 млн рублей», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

Полученная поддержка позволит предпринимателям возместить затраты на оплату комиссии, доставки или продвижение товаров. В программе принимают участие 13 торговых онлайн-площадок.

Подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка предпринимателей Подмосковья осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России. Куратор нацпроекта — первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.