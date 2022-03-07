РИАМО - 7 мар. Столичных автолюбителей призвали к внимательности и аккуратности на дорогах из-за прогнозируемого снегопада, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в понедельник и предстоящей ночью в мегаполисе пройдет снег, наиболее интенсивными осадки будут с 21:00 до 03:00.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим на городских дорогах, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон.

Также в Москве объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.

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