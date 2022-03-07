РИАМО - 7 мар. На территории столицы 7 и 8 марта можно бесплатно припарковать машину, в том числе и на стоянках, где действует повышенный тариф, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
«Прошу водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения и парковки», – отметил заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов.
Стоянки со шлагбаумом на территории мегаполиса останутся платными в течение всех праздничных дней.
Получить консультацию по вопросам работы парковок Москвы автолюбители могут по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210.
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