РИАМО - 7 мар. Третий этап переговоров делегаций России и Украины начался в Беловежской пуще в Белоруссии, сообщает ТАСС.

Предыдущий раунд переговоров также проходил на территории Белоруссии. После обсуждения представители делегаций отправились на консультацию с лидерами своих стран.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он назвал действия украинских военнослужащих по прикрытию ВС гражданским населением военным преступлением.

Отношения между Россией и Украиной резко обострились в феврале после эскалации конфликта на Донбассе. Российские Вооруженные Силы проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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