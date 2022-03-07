РИАМО - 7 мар. Сообщения о повышении стоимости обучения в российских вузах не соответствует действительности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как заявили в Минобрнауки страны, стоимость обучения уже закреплена вузами на первом курсе.

«Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке», – отметили в министерстве.

Также там подчеркнули, что ситуация со стоимостью получения образовательных услуг находится на контроле сотрудников министерства.