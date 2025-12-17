«Выглядит абсурдно»: психолог оценила запрет на перекусы за рабочим столом

Бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай заявила, что разногласия о запретах или разрешениях сотрудникам есть прямо на рабочем месте противоречат идее корпоративной этики: она основывается на том, что коллектив гармонично существует на работе.

«Когда компания вводит формальные ограничения — например, запрет на перекусы — она пытается регулировать 3 вещи: дисциплину, рабочий фокус и санитарные условия. С юридической точки зрения действительно возможно прописать такие правила во внутреннем регламенте. Но корпоративная культура всегда шире документов: сотрудники считывают не запреты, а отношение к ним», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, вопрос этот скорее касается культуры, но если у работников нет комнаты отдыха или отдельной кухни, то запрет на перекусы выглядит абсурдным.

Это не повод для штрафа и не нарушение правил внутреннего распорядка. Запреты не должны ухудшать условия труда, заключила психолог.

