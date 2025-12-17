В ГАИ Кузбасса призвали сообщать о нетрезвых водителях в новогодние праздники

В ГАИ Кузбасса рассказали о профилактике ДТП в Новый год

В период новогодних праздников у водителей нередко «развязываются» руки. В погоне за весельем и встречами с друзьями, многие садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. На брифинге заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу, полковник полиции Евгений Матвеев поделился информацией о профилактике ДТП в Новый год, сообщает Сiбдепо .

По его словам, в 2025 году в период новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции пресекли 470 случаев управления транспортными средствами в нетрезвом виде. В каждом десятом случае задержанные водители уже повторно совершали данное нарушение, что повлекло за собой уголовную ответственность. В новогоднюю ночь произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и девять получили травмы.

В связи с этим, в предстоящие январские праздники кузбасская Госавтоинспекция увеличит количество личного состава, а в городах появятся дополнительные экипажи ДПС.

Полковник особо подчеркнул, что у сотрудников нет цели достижения каких-либо «плановых» показателей.

«Планы, так называемая, „палочная система“, она давно искоренена. У нас есть такое понятие, как „целенаправленность надзора“, то есть проводится анализ аварийности, и уже исходя из этого, сотрудники ДПС выставляются по маршрутам патрулирования. Главная задача инспектора ДПС — это оказание помощи, пресечение нарушений правил и предупреждение автоаварий», — уточнил Матвеев.

Госавтоинспекция Кузбасса призывает граждан сообщать о случаях вождения в нетрезвом виде по телефону 8 (3842) 718-518 или через анонимный чат-бот АЛКОСТОП_42.

