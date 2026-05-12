В Шаховской начали укладку гранитной плитки на Привокзальной площади

Привокзальная площадь считается одним из главных общественных пространств округа. С нее начинается знакомство гостей с Шаховской, а для многих жителей это ежедневный маршрут. Поэтому к качеству работ и выбору материалов здесь предъявляются повышенные требования.

В качестве покрытия выбрали гранитную плитку. Натуральный камень отличается прочностью, устойчивостью к износу и перепадам температур, а также сохраняет внешний вид при интенсивной эксплуатации.

Работы ведутся на участке площадью 40 квадратных метров. В администрации отметили, что благоустройство площади продолжится, и в ближайшее время жители увидят дальнейшие изменения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.