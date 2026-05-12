В Лосино-Петровском обновляют дорожную разметку

Дорожные службы в Лосино-Петровском проводят первый этап комплексного обновления разметки объемом более 1500 квадратных метров. Работы выполняют в вечернее время, особое внимание уделяют участкам у школ и детских садов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе продолжается поэтапное обновление дорожной разметки. На первом этапе планируется нанести более 1500 квадратных метров линий и обозначений. Бригады работают по вечерам, чтобы не создавать заторов. Сначала обновляют центральные улицы Лосино-Петровского, затем перейдут в частный сектор.

Особое внимание уделяют безопасности у образовательных учреждений. Свежую разметку уже нанесли на Октябрьской улице рядом со школами и детскими садами. В преддверии последних звонков и экзаменов обновленные пешеходные переходы, дублирующие знаки и осевые линии должны помочь водителям снижать скорость и быть внимательнее на маршрутах движения детей.

Для нанесения осевых и краевых линий используют термопластик. Материал наносят в горячем виде под высоким давлением, он впекается в асфальт, образуя плотный слой, устойчивый к перепадам температур. Такая разметка лучше заметна в дождь и в темное время суток и служит значительно дольше обычной краски.

«Будем и дальше последовательно повышать уровень безопасности на дорогах округа. Это неизменный приоритет нашей работы», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.