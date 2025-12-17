Военные коммунальщики Московского военного округа проводят противоаварийные тренировки на объектах Минобороны

Отработка практических навыков по оперативному и качественному устранению аварийных ситуаций на объектах Минобороны России военными коммунальщиками филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу проводится не реже двух раз в месяц согласно утвержденному плане-графику с участием диспетчерских служб и дежурных смен аварийно-ремонтных бригад, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты жилищно-коммунальных служб проводят противоаварийные тренировки на обслуживаемых объектах теплового и водопроводно-канализационного хозяйства (котельные, центрально-тепловые пункты, водопроводно-насосные станции, канализационно- насосные станции).

В ходе противоаварийных тренировок отрабатываются алгоритмы действий дежурных смен и специальных бригад, проверяется исправность средств связи у персонала, а также готовность специальной техники к выполнению аварийно-восстановительных работ и наличие аварийного запаса. Производится проверка готовности аварийно-ремонтных бригад и диспетчерских служб к оперативному реагированию на возможные аварийные ситуации на объектах.

Кроме того, организуется взаимодействие с командирами войсковых частей, муниципальными органами власти. Проверяется способность диспетчеров жилищно-коммунальных служб своевременно принимать меры реагирования. Тренировки направлены на повышение готовности персонала к быстрому реагированию на любые аварийные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации систем жизнеобеспечения.

На эксплуатационном содержании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу находится свыше 1000 военных городков и более 10 тысяч объектов казарменно-жилищного фонда, расположенных на территориях Московского военного округа. К началу отопительного периода 2025–2026 годов специалисты подготовили 575 объектов теплового хозяйства, 82 центральных тепловых пункта, 479 объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

