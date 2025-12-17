В Кузбассе зарегистрировали более 20 тыс случаев ОРВИ, включая гонконгский грипп

За последнюю неделю в Кемеровской области зарегистрировано свыше 20 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Количество заболевших увеличилось примерно на 20%. Результаты лабораторных исследований выявили наличие вируса гриппа в регионе, включая штамм A (H3N2), также известного как «гонконгский», сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

СМИ предупреждают, что в Москве и Московской области наблюдается вспышка опасного и заразного вируса. Теперь волна заболеваемости распространяется по всей территории России.

Эпидемиологи советуют жителям региона проявлять бдительность. Для профилактики заражения рекомендуется регулярно мыть руки, использовать защитные маски в местах массового скопления людей, часто проветривать помещения и избегать контактов с людьми, имеющими симптомы простуды.

Наиболее эффективным методом защиты остается вакцинация. Особенно важно сделать прививку от гриппа пожилым гражданам, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, а также работникам сфер образования, здравоохранения и торговли. Формирование иммунитета занимает около двух-трех недель, поэтому время для проведения профилактических мероприятий еще есть.

