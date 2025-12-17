Тюнинг в форме «Оливье»: в Москве прошел фестиваль «Mash на горке»

13 декабря в Парке 50-летия Октября в Москве состоялся фестиваль «Mash на горке». Организаторам удалось объединить спорт, творчество и городской драйв.

«Фестиваль прошел успешно, и мы учли пожелания участников для будущих мероприятий. „Mash на горке“ стал пространством, где люди встречаются офлайн, участвуют в творческих активностях, соревнуются и получают удовольствие от общения и совместного времяпрепровождения», — заявил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Среди идей участников — оригинальные тюнинги в форме блинов и «Оливье», некоторые изображали пришельцев.

Спортивный блогер и амбассадор ООД «Здоровое Отечество» Анастасия Тукмачева провела для участников зарядку: они занялись коротким стрейчингом и суставной гимнастикой. По ее словам, такая разминка не занимает много времени, но зато подготавливает сердце к работе и предотвращает возможные травмы.

