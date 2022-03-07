РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Опубликован график работы пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в Люберцах с 7 по 13 марта, передает пресс-служба администрации городского округа.

Выходные дни в пунктах вакцинации - 7, 8 и 13 марта.

В торговом центре «Светофор» привиться можно 9 и 11 марта с 16:00 до 19:00. В эти же дни пункт работает в МФЦ «Центральный» с 15:00 до 18:00. В ТЦ «Орбита» вакцинироваться можно 10 марта с 16:00 до 19:00 и 12 марта с 14:00 до 18:00.

Также вакцинацию можно пройти в любой поликлинике Люберецкой областной больницы. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Жители могут предварительно записаться через федеральный (https://www.gosuslugi.ru) или региональный (https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/) порталы госуслуг, по телефону «122», а также в медицинских учреждениях, МФЦ.

Стационарное отделение №1 в строении 1 дома №338 на Октябрьском проспекте работает в будни с 11:00 до 15:00. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи по телефону: 8 (495) 554-50-75.

Стационарное отделение №2 в строении 1 дома №36 на Кирова работает круглосуточно.

Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только в будни с 12:00 до 16:00.

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