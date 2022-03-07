РИАМО - 7 мар. Россия не будет отказываться от доступа в глобальный сектор интернета. Так Минцифры России прокомментировало разосланные телеграммы с рекомендациями по «кибергигиене», сообщает Федеральное агентство новостей.

Ведомство направило рекомендации по защите российских интернет-ресурсов от хакерских атак в государственные органы.

Как заявили в Минцифры России, сотрудники ведомства готовятся обеспечивать доступ граждан в Сеть и к российским ресурсам при разных сценариях.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к соцсети Facebook на территории России. Такое решение было принято из-за дискриминации российских СМИ на платформе.

РФ столкнулась с агрессивными санкциями, которые ввел ряд западных стран, после начала военной спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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