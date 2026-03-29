Президент Польши раскритиковал ЕС за ослабляющую Европу политику
Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что руководство Евросоюза проводит политику, которая ослабляет европейские страны, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF FM.
Навроцкий выступил на конференции консерваторов CPAC в американском городе Даллас (штат Техас). Он заявил, что политика ЕС противоречит интересам Польши и Европы в целом.
По его словам, сейчас ЕС возглавляют «бюрократы», которые принимают решения, идущие вразрез со здравым смыслом.
«Вместо того, чтобы укреплять Европу, они ослабляют ее», — сказал польский лидер.
Он уточнил, что речь идет прежде всего об энергетической и миграционной политике ЕС. Навроцкий уточнил, что ЕС часто принимает в этой сфере идеологические проекты, которые уводят Европу в сторону от «ценностей, лежащих в основе христианской цивилизации».
Ранее глава Польши подписал закон о прекращении помощи украинским беженцам. Их лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья.
