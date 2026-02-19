Глава Польши подписал закон о прекращении помощи украинским беженцам
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев, сообщает ТАСС.
Согласно документу, украинских беженцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья.
Исключение по предоставлению медицинских услуг получат раненые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходящих лечение в Польше.
Отмечается, что для продления легального пребывания в стране гражданам Украины будет предложено получить вид на жительство на 3 года.
Польша официально объявила о сворачивании специальных программ поддержки для украинских беженцев с 2026 года.
Президент Кароль Навроцкий подчеркнул, что подписал соответствующий закон «в последний раз», отметив необходимость перехода к равному отношению ко всем этническим меньшинствам в стране.
