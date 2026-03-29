сегодня в 07:53

Силы ПВО за ночь сбили 203 БПЛА над РФ

Российские дежурные средства ПВО за ночь отразили атаку 203 дронов. БПЛА сбили над несколькими регионами РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях.

Также БПЛА были ликвидированы в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

В результате атаки БПЛА пострадал порт Усть-Луга в Ленобласти. Там произошло возгорание.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.