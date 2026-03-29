Силы ПВО за ночь сбили 203 БПЛА над РФ
Российские дежурные средства ПВО за ночь отразили атаку 203 дронов. БПЛА сбили над несколькими регионами РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях.
Также БПЛА были ликвидированы в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
В результате атаки БПЛА пострадал порт Усть-Луга в Ленобласти. Там произошло возгорание.
