РИАМО - 7 мар. Накануне 8 Марта Госавтоинспекция Москвы определила самые частые нарушения, которые допускали женщины-водители. Первое место заняло несоблюдение необходимой дистанции от впереди идущих авто, сообщает пресс-служба ведомства.

Также женщины-водители часто нарушали очередность проезда транспортных средств и игнорировали сигналы светофоров.

В то же время их действия намного реже приводили к авариям, чем в случае с мужчинами.

На территории Москвы в честь праздника 7 и 8 марта можно бесплатно припарковать машину, в том числе на стоянках с повышенным тарифом. Мера не распространяется на стоянки со шлагбаумами.

Парковки Москвы работают бесплатно в ближайшие 2 дня>>