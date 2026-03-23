Минздрав РФ назвал размер живота, свидетельствующий об ожирении

03:14

Минздрав России утвердил критерии для диагностики абдоминального ожирения у мужчин, сообщает РИА Новости .

Соответствующие рекомендации по диспансеризации лиц репродуктивного возраста опубликованы в феврале 2026 года. Согласно документу, диагноз ставится при окружности живота 94 сантиметра.

При этом замеры выполняются сантиметровой лентой в положении стоя на уровне пупка в спокойном состоянии.

Мужчины с ожирением или избыточной массой тела направляются на углубленное профилактическое консультирование и диспансерное наблюдение в Центр здоровья.

