Истребители ОАЭ перехватывают крылатые ракеты и дроны, запущенные из Ирана

Министерство обороны ОАЭ заявило, что истребители страны перехватывают крылатые ракеты и беспилотники, запущенные из Ирана, сообщает ТАСС .

В разных районах страны раздаются звуки взрывов. Они связаны именно с работой по перехвату.

Кроме того, системы противовоздушной обороны активированы для борьбы с иранскими баллистическими ракетами.

Данных о том, насколько успешно удалось отразить атаку, пока не приводится.

