РИАМО - 7 мар. В этом году планируется провести работы по благоустройству территории ГКБ им. С.С. Юдина, которая находится на юге Москвы, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная цель проекта - создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей. Важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан», – заявил Бирюков.

По его словам, в рамках работ будет сделана новая главная входная группа больницы. В нее войдут партерный цветник, ландшафтные композиции с фонтанами, автопарковка для скорой помощи и места для встреч и ожидания.

Он уточнил, что на территории медучреждения будут реорганизованы зоны отдыха, также планируется заменить покрытие дорожек и проездов, сделать газоны, установить современные фонари, торшеры и ландшафтную подсветку.

«Для отдыха пациентов и посетителей установим новые скамьи, уличные стулья, лежаки, навесы и перголы-качели, предусмотрена организация дополнительных парковочных мест», – добавил вице-мэр.

Еще в больнице появится мультисенсорный сад, который нужен для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии пациентов. Этот объект поможет в восстановлении гармоничного психоэмоционального состояния людей, у которых выявлено нарушение одного из органов чувств. В саду кустарники, цветы и травы будут иметь ярко выраженные тактильные и ароматические свойства.

«В рамках благоустройства появятся новые прогулочные маршруты и удобная навигационная система, включающая информационные стелы, большие карты и указатели», – отметил Бирюков.

По его словам, на территории больницы рабочие приведут в порядок детскую площадку, установят спортплощадку для персонала, где можно будет проводить тренировки, играть в баскетбол, стритбол, волейбол и теннис.

Руководитель комплекса городского хозяйства уточнил, что еще будут проведены ремонт и облицовка вентиляционных сооружений, облицовка контрольно-пропускного пункта, трансформаторной подстанции и теплового пункта.

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