РИАМО - 7 мар. За прошедшие сутки в Московской области госпитализация потребовалась 110 пациентам с подтвержденным Covid-19, что на 64,4% меньше, чем днем ранее (309), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе выявлено за минувшие сутки 886 случаев Covid-19, выздоровели 3 672 человека, жертвами пандемии стали 19 человек.

Всего в области зафиксировано 947 911 случаев коронавирусной инфекции, врачи вылечили 878 005 пациентов, скончались от последствий заболевания 14 346 человек.

Защититься от коронавируса можно с помощь вакцины. Прививку отечественными препаратами делают бесплатно.

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