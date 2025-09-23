Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения Antifa террористической организацией, что, по мнению главного редактора издания «Геополитика» Леонида Савина, направлено на ослабление влияния левых сил и структур, связанных с Джорджем Соросом, сообщает Общественная Служба Новостей .

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому движение Antifa признано террористической организацией. В документе отмечается, что Antifa представляет собой «милитаристскую, анархистскую» структуру, призывающую к свержению правительства и правоохранительных органов.

Эксперты связывают запрет Antifa с убийством американского политика Чарли Кирка, соратника Трампа. Главный редактор издания «Геополитика» Леонид Савин пояснил, что указ Трампа — это не только юридический акт, но и политический сигнал в борьбе за власть внутри страны.

«Трамп объявляет войну всему спектру левых сил, которых он и его сторонники считают угрозой традиционным ценностям и суверенитету США», — отметил Савин.

По его словам, теперь любые радикальные действия, включая уличные протесты и критику полиции, могут быть квалифицированы как терроризм. Савин подчеркнул, что указ позволит Белому дому начать проверки и заморозку активов организаций, связанных с финансированием протестов, в том числе фонда Джорджа Сороса Open Society Foundation*.

Эксперт считает, что цель указа — ослабить влияние структур, формирующих либеральную повестку в США и Европе, и провести системную зачистку оппозиционных институтов.

*Open Society Foundation — признана нежелательной организацией в РФ

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.