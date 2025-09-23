Политолог заявил о необходимости смены руководства Украины для завершения конфликта

Политолог Андрей Клинцевич заявил, что завершить конфликт на Украине возможно только при смене действующего политического руководства страны.

Он сравнил украинское руководство с раковой опухолью, отметив, что частичное устранение проблемы приведет к дальнейшему распространению «метастазов» в виде диверсий, атак беспилотников и деятельности кол-центров.

«Демонтаж этой раковой опухоли может быть в двух вариантах: это некое политическое урегулирование, когда проводят выборы… либо мы будем эту историю доводить до конца военным путем», — подытожил Клинцевич в эфире радио Sputnik.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.