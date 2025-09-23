Эксперты предложили разрешить самостоятельную подготовку к экзамену на права

Национальный автомобильный союз предложил разрешить самостоятельную подготовку к теоретическому экзамену и вождению при получении водительских прав в России. Инициатива направлена премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает MIR24.TV .

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой разрешить самостоятельную подготовку к экзаменам на водительские права. Организация направила соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, предлагая разрешить изучать теорию и практику не только в автошколах, но и у частных инструкторов.

Сейчас в России действует порядок, установленный в 2013 году, согласно которому подготовка к экзамену возможна только через автошколы. В союзе считают, что качество обучения в таких заведениях низкое, а руководство не заинтересовано в результатах учеников. Среди причин возможного нововведения также называют рост числа ДТП с участием несовершеннолетних.

Автоэксперт Евгений Балабас поддержал инициативу, отметив, что система автошкол себя дискредитировала, а стоимость обучения завышена.

«Инициативу категорически поддерживаю. Это абсолютно правильно. Система автошкол во многом скомпрометирована, а их услуги переоценены», — рассказал Балабас.

Эксперт также отметил, что даже при самостоятельной подготовке все кандидаты должны сдавать экзамен в ГИБДД, что обеспечивает необходимый уровень контроля.

Национальный автомобильный союз предложил перенести обязательный курс изучения ПДД и наказаний за нарушения в школьную программу, однако Балабас назвал эту идею неэффективной.

«Правила надо учить перед экзаменом, когда вы будете сдавать на права. Изучать теорию задолго до практики — абсолютный популизм», — резюмировал эксперт.

