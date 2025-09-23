Эксперт рассказала о признаках и рисках дефицита магния

Магний играет ключевую роль в работе организма, влияя на кости, нервную систему и обмен веществ. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова объяснила, как распознать дефицит магния и почему важно следить за его уровнем, сообщает RuNews24.ru .

Магний необходим для нормального функционирования организма, участвуя более чем в 600 биохимических реакциях. Около 60% этого минерала содержится в костях, остальное — в мышцах и жидкостях. Мария Молоствова отметила, что магний влияет на энергетический обмен, синтез белка и регуляцию мышечных сокращений.

Эксперт подчеркнула, что дефицит магния часто остается незамеченным, так как большая часть минерала находится внутри клеток, а не в крови. Недостаток магния может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Симптомы дефицита включают ухудшение состояния костей, тягу к сладкому, особенно к шоколаду, а также неврологические нарушения, такие как мигрени, подергивания и спазмы мышц. В тяжелых случаях возможны судороги. Кроме того, дефицит магния связан с инсулинорезистентностью и повышенным риском развития диабета 2 типа.

Для профилактики и лечения дефицита магния используются специальные добавки, однако перед их приемом рекомендуется проконсультироваться с врачом. Молоствова советовала внимательно следить за уровнем магния и обращаться к специалистам при появлении симптомов нехватки этого минерала.

