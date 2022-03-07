РИАМО - 7 мар. За минувшие сутки в российские больницы доставили 3 084 пациента с подтвержденным коронавирусом, что на 62,52% меньше, чем днем ранее (8242), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в РФ выявили 73 162 случая заболевания, врачи вылечили 122 619 пациентов, скончался 671 человек.

Всего в стране зафиксировали 17 014 818 случаев коронавируса, выздоровели после инфекции 14 690 595 человек, умерли 356 949 Covid-пациентов.

Коллективный иммунитет от инфекции в России составляет 56%.

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