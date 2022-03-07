РИАМО - 7 мар. Компании из Финляндии Valio и Paulig заявили о прекращении своей работы на территории России. В сумме в их российских подразделениях работает около 600 человек, сообщает ТАСС.

Исполнительный директор Valio Анникка Хурме заявила, что компания осуждает проведение спецоперации российских вооруженных сил на Украине.

«У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в РФ, и поэтому мы прекращаем деятельность в России», – отметила она.

Завод компании расположен неподалеку от Москвы. Число сотрудников Valio в России составляет примерно 400 человек.

Производитель кофе Paulig также заявил об уходе с российского рынка. У компании есть завод в Тверской области, всего в стране работает примерно 200 сотрудников организации.

Представители обеих компаний заявили, что уход из России начнется незамедлительно.

РФ столкнулась с агрессивными санкциями, которые ввел ряд западных стран, после начала военной спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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