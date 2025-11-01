Гибкость и реальные проекты: какие ожидания от работы у поколения Z

Представители поколения Z иначе смотрят на карьеру. Для них важны гибкие условия, честная обратная связь и возможность пробовать себя в реальных проектах, сообщил РИАМО директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев.

«Это иногда не совпадает с устоявшимися корпоративными правилами, которые подразумевают, что карьерный рост и влияние приходят только с опытом. Но компаний, которые через наставничество и гибридные форматы занятости адаптируют внутренние процессы под такие запросы, получают более высокие шансы на привлечение и удержание сотрудников из этого поколения», — сказал Васильев.

Кризис и найм молодых сотрудников

По его словам, кризис, который наблюдается на рынке труда, нельзя объяснить только поведением молодежи. Часть выпускников, конечно, имеет завышенные ожидания по поводу первой работы, включая высокую зарплату и стремительный карьерный рост. Но, с другой стороны, традиционная образовательная система не всегда обеспечивает достаточную практическую подготовку, так как содержание программ отстает от динамики рынка, особенно в быстро меняющихся сферах вроде IT. Это приводит к тому, что работодателям приходится дополнительно обучать и адаптировать работников.

Эксперт уточнил, что экономическая оправданность найма молодых специалистов без опыта зависит от стратегии компании. Для IT-сферы инвестиции в обучение новичков имеют смысл, если есть выстроенная система адаптации и менторства.

«Безусловно, в первые полгода-год это существенные „издержки“, но они многократно окупаются, если специалист остается в компании, которая интегрирует его в долгосрочные и прибыльные проекты», — пояснил специалист.

Почему компании «растят кадры внутри»

Он подчеркнул, что проблемы чаще возникают там, где такие системы отсутствуют: компании тратят большие ресурсы на найм и обучение, но спустя несколько месяцев сотрудник уходит к конкурентам.

«Поэтому сегодня организации все чаще отдают предпочтение стратегии „растить кадры внутри“, выстраивая карьерные треки и программы лояльности для сотрудников. Когда классический найм работает неэффективно, хорошо помогают другие форматы. Это могут быть стажировки с перспективой трудоустройства, проектная работа, партнерские программы между вузами и бизнесом. Такие варианты позволяют студентам и выпускникам попробовать свои силы в разных компаниях и областях, а бизнесу — заранее увидеть, как человек справляется с реальными задачами», — добавил Васильев.

Как уточнил эксперт, ожидания поколения Z нельзя считать неоправданно завышенными. Они отражают естественное стремление молодежи работать в условиях, где ценят личное пространство, свободу выбора и постоянное развитие. Бизнес, образовательные учреждения и молодые специалисты должны учиться искать баланс между амбициями и реалиями рынка.

«Там, где этот баланс достигается, конфликт поколений превращается в синергию, а „зумеры“ становятся не проблемой, а источником новых идей и драйвером устойчивого развития», — заключил специалист.

