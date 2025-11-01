Турнир по боксу «Открытый ринг» собрал сильнейших спортсменов в Ногинске

Бокс в Ногинске пользуется заслуженным признанием и любовь. Из стен школы бокса вышло много прославленных спортсменов, которые и сегодня на международной арене доказывают высокий уровень подготовки и профессионального мастерства, сообщили в пресс-службе местной администрации.

А начинали они свою карьеру с турниров, которые традиционно устраиваются в Ногинске. Одно из них — соревнования «Открытый ринг» памяти первого президента Ногинской Федерации бокса Владимира Симоненкова, чье наследие продолжает вдохновлять новые поколения спортсменов. В спортивно-оздоровительном комплексе «Знамя» этот турнир уже прошел в одиннадцатый раз.

На ринг вышли 30 боксеров, образовавшие 15 спортивных пар. География участников охватила четыре региона Центральной России: Московскую, Владимирскую, Тверскую и Рязанскую области. Это свидетельствует о высоком статусе и популярности турнира, который является площадкой для демонстрации мастерства и силы духа.

Спортсмены продемонстрировали выдающуюся технику, волю к победе и настоящий боксерский характер. По итогам зрелищных поединков были определены сильнейшие. Организаторы и болельщики поздравляют всех победителей и призеров с заслуженными наградами. Среди победителей было много спортсменов из Ногинска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.