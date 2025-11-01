Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

сегодня в 05:58

Средства противовоздушной обороны сблили БПЛА на севере Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Отмечается, что БПЛА были уничтожены по северу Ростовской области — в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах.

В результате никто не пострадал. Информация о каких-либо разрушениях отсутствует.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.