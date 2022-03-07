РИАМО - 7 мар. Косметическая компания Sephora сообщила о приостановлении работы на территории России до особого уведомления, передает Nation News.

Организация закроет свои магазины на территории страны в течение суток и приостановит онлайн-продажи. При этом компания продолжит поддерживать своих сотрудников.

«Безопасность наших локальных команд — наш приоритет, и мы продолжим поддерживать их в трудные времена», — заявили в Sephora.

О возобновлении своей работы компания сообщит в дополнительном особом уведомлении.

РФ столкнулась с агрессивными санкциями, которые ввел ряд западных стран, после начала военной спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее о прекращении своей деятельности в России сообщили производитель программного обеспечения Adobe, система платежей PayPal, магазины H&M, Berhska, Zara и другие компании.

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